Podpora na bydlení pro běžence se od 1. 7. změní, stát začíná evidovat byty

Podpora na bydlení pro uprchlíky se od července změní. Dostávat budou nově příspěvek na náklady v humanitární dávce. Započitatelné částky stanoví vláda v nařízení. Podpora by měla putovat do bytů, které lidem s dočasnou ochranou nabídnou majitelé. Stát toto bydlení začíná ode dneška evidovat. Vlastníci ho mohou zapsat do registru. Dosavadní solidární příspěvek pro ty, kteří u sebe doma či ve svém volném bytě ubytovávají příchozí, se přestane na konci června vyplácet. Změny dnes na tiskové konferenci představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Pravidla podpory zpřísňuje od července jedna z novel tzv. zákona Lex Ukrajina. Stát přestane příchozím nouzové ubytování v ubytovnách, na internátech, v penzionech či hotelích po pěti měsících hradit. Pokud si ho nezačnou platit sami, budou si muset najít jiné bydlení. Netýká se to lidí nad 65 let, postižených, rodičů předškoláků či dětí a mladých do 18 let. Humanitární dávka se bude odvíjet od životního minima. Po čase klesne na existenční minimum, pokud si zdraví dospělí nenajdou práci.