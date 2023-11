Jurečka: Částka na bydlení k výpočtu dávky pro uprchlíky by se mohla zvýšit

Vláda by mohla od ledna zvýšit stanovené náklady na bydlení uprchlíků, které se jim zohledňují při výpočtu humanitární dávky. Vládní nařízení se připravuje. O částkách se ještě jedná. Novinářům to dnes řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podpora uprchlíků se od července změnila a omezila. Podle nynějšího nařízení vlády se při výpočtu humanitární dávky zohledňuje na bydlení na měsíc 2400 korun na osobu, nejvýše 12.000 korun. V evidovaných bytech je to pak 3000 korun na osobu, maximálně při pěti a více lidech 15.000 korun. K tomu se přičítá životní minimum. Podpora od státu pak odpovídá rozdílu mezi výslednou částkou a nižším příjmem.

Domácnost matky se dvěma staršími dětmi a příjmem 17.000 korun čistého v registrovaném bytě by tak měla podle dřívějších informací ministerstva práce mít dávku 2110 korun. Zástupci organizací poukazovali na vysoké nájmy a ceny. Zmiňovali, že za 19.100 korun na měsíc tříčlenná rodina obtížně uhradí byt, energie, jídlo, potřeby pro školáky a další nutné výdaje. Varovali před rozšířením práce načerno a zadlužováním.