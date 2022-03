Podle Jurečky bude vláda o maximální výši solidárního příspěvku ještě jednat

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) předpokládá, že vláda ve středu rozhodne o solidárním příspěvku pro lidi, kteří u sebe doma či ve svých volných bytech ubytovávají uprchlíky. Šéf resortu připustil, že by se navrhovaná maximální částka 9000 korun na domácnost na měsíc mohla ještě zvýšit. Ministři o tom budou znovu jednat. Na dotaz, zda by strop mohl činit třeba 12.000 korun měsíčně, ministr odpověděl, že by si to uměl představit.

Vláda se přitom už minulý týden dohodla na tom, že by pronajímatelé na ubytovanou osobu měli dostávat 3000 korun na měsíc, nejvýš ale celkem 9000 korun. Někteří experti to kritizovali. Podle nich by se měla částka lišit podle ubytování v pokoji či bytě a strop by měl být vyšší.