Vláda navýšila příspěvek za ubytování uprchlíků na 200 až 250 korun podle typu bydlení

Dvě stě korun stát zaplatí například za ubytování uprchlíků v tělocvičnách, internátech či prázdných domovech pro seniory. A to bez ohledu na to, zda jde o dospělého či dítě. Za ubytování penzionového typu to bude 250 korun.

Martin Kuba, foto: David Sedlecký, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

"Původně avizovanou částku 180 korun vláda navýší až na 250. Budeme se snažit dodržovat podíl dvě třetiny stát a třetina kraje a obce, což nám umožní poptávat tu kapacitu až do ceny ubytování někde kolem 370 korun na jedno lůžko a je to bez stravy."

Tu zajistí ubytovaným obce a kraje, dodal předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martina Kuba (ODS).

Uprchlíky bude možné přerozdělovat do méně vytížených krajů

Jak připomněl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), hejtmani se s ministry domluvili i na přerozdělování migrantů z nejvytíženějších krajů.

"Budeme uplatňovat i relokace v rámci krajů tak, abychom ulehčili těm nejvytíženějším. Roli hraje počet obyvatel kraje, momentální vytíženost, ale i ekonomická výkonnost toho kraje."

Takový model fungoval při minulé migrační krizi i v Německu pro jednotlivé spolkové země. Opatření již schválila vláda. Pokud by uprchlík odmítl přemístění do jiného regionu, kraj, ve kterém by zůstal, by na něj podle Kuby nedostal příspěvek státu.

Vít Rakušan

Jak prohlásil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), bylo řečeno, že to asi není částka, která by pomohla Praze, kde se ceny ubytování pohybují v jiných relacích, ale mělo by to uvolnit ubytovací kapacitu v jiných krajích a díky relokačnímu mechanismu tak Praze nepřímo pomoci.

Každý kraj také dostane z rozpočtové rezervy státu na krizové situace 10 mil. Kč. Hejtmani je mají přednostně použít na ubytování uprchlíků.

Lidé, kteří u sebe doma či ve svých bytech ubytují uprchlíky, by mohli dostávat na ubytovanou osobu solidární příspěvek 3000 korun měsíčně. Nejvýš by ale stát na domácnost poskytoval 9000 korun měsíčně. Vláda by mohla předpis schválit příští týden poté, co začne platit nový zákon o zaměstnávání a zabezpečení uprchlíků.

Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) je potřeba částku nastavit pečlivě, aby nedocházelo k výpovědím stávajícím nájemníkům, protože ubytování pro uprchlíky by se pronajímatelům mohlo zdát lukrativnější.

Foto: Město Vsetín

Podle hejtmana Kuby není problém zajistit dočasné ubytování, ale důležité je podle něj debatovat o tom, jak by to vypadalo, pokud by uprchlíci v Česku dlouhodobě zůstávali. Už nyní podle něj v některých obcích mimo jiné chybí místa ve školkách a školách.

V ČR je nyní podle dat od mobilních operátorů odhadem 270.000 uprchlíků z Ukrajiny, uvedl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Více než polovina uprchlíků jsou děti.

Na několika tuzemských nádražích začali v minulých dnech používat hlášení v ukrajinštině. Hlášení má uprchlíkům pomoci při orientaci na nádražích. Ti do Česka přijíždí zejména mezinárodními vlaky z Polska a Slovenska.