Jurečka: Společnost stárne dle zprávy o důchodovém systému rychleji, než se čekalo

Česká společnost stárne rychleji, než se původně očekávalo. Vyplývá to z pětileté zprávy o vývoji důchodového systému, kterou se ministerstvo práce chystá předložit do konce dubna. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM) to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj je reforma penzí nutná. K udržitelnosti má přispět odsouvání důchodového věku. Opozice či odbory ho odmítají. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová řekla, že hnutí zvyšování penzijní věkové hranice nepodpoří.

Systém důchodového pojištění skončil loni v zatím nejvyšším schodku 72,8 miliardy korun. Podle dřívějších propočtů by se propad v příštích desetiletích mohl dostat na pět procent HDP, tedy v dnešních hodnotách asi na 350 miliard korun. Ke zmírnění deficitů má přispět odsouvání nástupu do penze. Podle vládního záměru by se měl důchodový věk každý rok stanovit podle doby dožití lidem, kterým bude 50 let. Zvedal by se nejvýš o dva měsíce za rok.