Jurečka: zavedení reformy dávek by se mohlo odložit

Zavedení reformy sociálních dávek s nahrazením čtyř příspěvků jednou podporou by se mohlo odsunout. Od července se nemusí stihnout zavést. Důvodem je odklad projednávání ve Sněmovně. Změny by tak případně mohly začít platit až od října. Nevyloučil to ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Další kolo jednání o dávkové revizi se mělo podle plánu v dolní komoře uskutečnit v lednu. Sněmovní sociální výbor ale debatu do 5. února přerušil, Sněmovna se tak k normě dostane až poté. Výhrady k navrženému zákonu má opozice, ombudsman či experti.

Ministr už dřív ČTK řekl, že přerušení a odložení jednání sněmovního sociálního výboru představuje komplikaci. Podle návrhu má příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě nahradit jedna podpora. Podávat a vyřizovat by se měla jen jedna žádost. Kvůli nároku na peníze od státu by se víc posuzoval příjem i majetek žadatelů. Pobíraná částka by se mohla zvýšit o bonus za práci.