Sociální výbor Sněmovny přerušil jednání o revizi dávek, a to nejdéle do 5.února

Sněmovní sociální výbor dnes přerušil projednávání navrhované reformy dávek. Vrátit by se k ním měl nejpozději do 5.února. Do té doby by chtěl další propočty dopadů a jejich objasnění. Uskutečnit by se mohlo také ještě jednání koalice, opozice a expertů. Na jednání to řekl předseda výboru Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Pro přerušení projednávání bylo 16 ze 17 přítomných členů a členek výboru, jeden se zdržel. Poslanci navrhují do reformy řadu změn. O úpravách jedná ještě koalice.

Podle návrhu by příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě měla od července nahradit jedna podpora. Podávat a vyřizovat by se měla jen jedna žádost. Kvůli nároku na peníze od státu by se víc posuzoval příjem i majetek žadatelů. Pobíraná částka by se mohla zvýšit o bonus za práci.

Experti navrhované nastavení pravidel kritizují. Podle nich by se situace lidí v tísni mohla zhoršit. Podle zástupců organizací pro potřebné není reforma motivační, ale spíš jsou v ní sankce. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes výboru řekl, že po reformě si třetina příjemců dávek polepší, třetina pohorší a třetině se částka nezmění.