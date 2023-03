Jurečka: MPSV chystá revizi systému dávek, víc se provážou se zaměstnáváním

Ministerstvo práce připravuje revizi systému dávek. Po ní by se měly státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi víc provázat se zaměstnáváním. Pomoc od státu by tak měla být adresnější. Novinářům to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Už dřív uvedl, že by se revize měla provést letos. Koncepční změny dávek a adresnější zacílení pomoci "ve vhodných případech" slibuje vláda ve svém aktualizovaném programovém prohlášení. "Připravujeme určitou revizi sociálního systému právě s adresnější formou pomoci rodinám s dětmi. Budeme ji spojovat s angažovaností na pracovním trhu, abychom rodiče, kteří dlouhodobě na trhu práce nejsou, k zapojení motivovali. Zároveň aby děti viděly dobré vzory, že pokud má rodič zdravé ruce, nohy a hlavu, pracuje," uvedl Jurečka. Podle něj má výsledkem být "provazba" státní sociální podpory, hmotné nouze a aktivní politiky zaměstnanosti. Mezi dávky státní sociální podpory patří dětské přídavky, příspěvky na bydlení či rodičovská. Do dávek hmotné nouze spadá příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. U většiny podpor hraje roli příjem domácnosti. Z peněz na aktivní politiku zaměstnanosti stát přispívá na rekvalifikace, zapracování, mentora, generační tandemy, digitální kurzy či společensky účelná pracovní místa.