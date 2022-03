Pomoc se zdražováním. Vláda navýšila životní a existenční minimum

Marian Jurečka | Foto: Úřad vlády ČR

„K navýšení životního a existenčního minima přistupujeme proto, abychom reflektovali zásadní růst cen, a to v podstatě na všech úrovních. Navíc bohužel přibývá domácností, které se do složité životní situace dostávají ne vlastní vinou, ale vlivem současných událostí, které se týkají nás všech. Byla to pandemie, nyní je to především válka na Ukrajině," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice finančních příjmů, která je nutná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Pod ní nastává hmotná nouze. Existenční minimum je minimální hranicí příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Ilustrační foto: Andrea Piacquadio, Pexels, CC0

V současnosti činí existenční minimum 2490 korun a životní minimum na dospělého jednotlivce 3860 korun, pro nezaopatřené dítě od 1 990 do 2 770 korun a roli hraje věk dítěte. Obě částky se od 1. dubna mimořádně zvyšují o 10 procent. Změny se týkají asi 360 tisíc lidí.

„Důležité je i to, že se rozšíří okruh příjemců dávek. Na ty klíčové dávky, například po narození dítěte a následně přídavek na dítě a také příspěvek na živobytí, dosáhne větší počet českých rodin," poznamenal ministr Jurečka.

Ilustrační foto: Česká televize

Více peněz dostanou i ti, kdo pobírají doplatek na bydlení či příspěvek při pěstounské péči. Navýší se také mimořádná okamžitá pomoc. Jde o jednorázovou dávku, o kterou mohou žádat i lidé, kteří nejsou v hmotné nouzi. Týká se například lidí, které postihla živelná pohroma, nebo lidí, kteří se do běžného života vracejí například z dětského domova či vězení. O její výši rozhodují úředníci podle konkrétního případu, může ale být až patnáctinásobek životního minima.

Opozice: Nárůst nestačí

Alena Schillerová | Foto: Ondřej Deml, ČTK

Stínová vláda hnutí ANO podporuje středeční rozhodnutí kabinetu o zvýšení životního a existenčního minima. Navýšení o deset procent ale považuje za nedostatečné. Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová považuje krok vlády za správný, navýšení by ale podle ní mělo být o 15 procent.

„Jestliže odhaduje guvernér České národní banky Jiří Rusnok, že by inflace mohla být až 14 procent, tak toto navýšení prostě nestačí. Dneska tato obrovská krize drtí střední vrstvu. Nárůst energii, nárůst pohonných hmot, drtí to firmy, drtí to všechny. Oni to promítnou do cen a drtí to všechny lidi,“ vysvětlila. Kritizovala také, že se koalice zatím nedohodla na růstu rodičovského příspěvku.

Tomio Okamura | Foto: Ondřej Deml, ČTK

Zvýšení minima kvituje i opoziční hnutí SPD. Také podle jeho předsedy Tomia Okamury by ale mělo činit 15 procent tak, aby se zohlednil i růst inflace za minulý rok. Formou novely zákona by podle něj měl být také ustanoven valorizační mechanismus, aby zvyšování nebylo na libovůli jednotlivých vlád.