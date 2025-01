Kabinet schválil návrh na snížení penzí dalším funkcionářům komunistického režimu

Starobní důchod by se mohl od listopadu 2026 snížit dalším funkcionářům bývalého komunistického režimu. O 300 korun méně za každý započatý rok ve funkci by nově mohli mít vysocí činitelé Komunistické strany Československa a Slovenska (KSČ a KSS), vedoucí pracovníci komunistických aparátů a vybraní náčelníci národní a Státní bezpečnosti, pohraniční stráže a Lidových milicí. Návrh důchodové novely schválila vláda.

Loni od března se penze krátila 177 vysokým představitelům bývalého režimu. Návrh na doplnění seznamu připravilo ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) ministerstvo práce. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by se důchod mohl snížit několika tisícům osob.

"Bereme to společně jako určité symbolické vyrovnání s určitou částí naší historie. Víme, že přichází poměrně pozdě. Je to ale symbolické gesto," řekl Jurečka. Věří tomu, že opozice podpoří snahu schválit novelu zrychleně hned při prvním projednávání. Podle novely by se důchod snižoval stejně jako v první vlně o 300 korun za započatý rok funkce.