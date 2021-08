Kantar: Volby by nyní vyhrálo ANO před Spolu a Piráty se STAN

Volby do Poslanecké sněmovny by v srpnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 27,5 procenta. Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a koalice Pirátů a STAN by dostaly shodně 21 procent hlasů. Vyplývá to ze srpnového volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Do Sněmovny by se podle něj dostalo ještě SPD se ziskem deset procent, hnutí Přísaha se šesti procenty a KSČM s pěti procenty. Vládní ČSSD by skončila pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk poslaneckých mandátů. Autoři průzkumu upozorňují na to, že statistická chyba činí jeden až 3,5 procentního bodu.

Podle aktuálního volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News by volby v srpnu vyhrálo také hnutí ANO se ziskem 31,1 procenta hlasů. Koalice Spolu by měla 21,7 procenta, pro koalici Pirátů a STAN by se rozhodlo 18,7 procenta voličů. Do Sněmovny by se podle tohoto průzkumu dostaly ještě SPD a KSČM.