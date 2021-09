Průzkum Kantar CZ: ANO by volby vyhrálo těsně před koalicí Spolu

Volby do Sněmovny by v září vyhrálo vládní hnutí ANO se ziskem 24,5 procenta hlasů, těsně za ním by s 23 procenty skončila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Třetí by byla koalice Pirátů a STAN, kterou by volilo 20,5 procenta Čechů. Vyplynulo to z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Do dolní komory by se podle něj ještě dostalo SPD s 11,5 procenta hlasů. Na pětiprocentní hranici nutné pro zisk sněmovních mandátů by byli komunisté, vládní ČSSD a Přísaha Roberta Šlachty by měly kolem čtyř procent hlasů.

Proti srpnovému průzkumu Kantaru si ANO pohoršilo o tři procentní body, zatímco Spolu si připsalo navíc zisk dvou bodů. "Výsledek voleb je ale stále nejistý, jelikož průzkumy ukazují velmi těsné soupeření mezi největšími stranami," doplnil analytik agentury Kantar Pavel Ranocha.