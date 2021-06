Kantar: Volby by vyhrála koalice Pirátů a STAN těsně před Spolu, třetí je ANO

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrála koalice Pirátů a STAN se ziskem 24 procent. Pouze o půl procentního bodu méně by dostala koalice Spolu. Třetí hnutí ANO by získalo 21,5 procenta. Vyplývá to z červnového volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Do Sněmovny by se podle něj dostalo ještě SPD se ziskem 12,5 procenta a hnutí Přísaha se šesti procenty. KSČM i vládní ČSSD by skončily pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů. Od posledního průzkumu agentury Kantar v květnu ztratili Piráti se STAN dva procentní body, naopak koalice Spolu si o dva procentní body polepšila. Vládní hnutí ANO v poslední době zastavilo propad preferencí, které zaznamenalo na jaře a dostalo se zpět nad 21 procent.