Kantar: Volby by ovládlo ANO se ziskem 34,5 procenta

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní jasně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů, druhá ODS by získala 12,5 procenta, Piráti 11,5 procenta a SPD deset procent. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN se sedmiprocentní podporou a TOP 09 s rovnými pěti procenty hlasů. Lidovci by při samostatné kandidátce nepřekročili pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátů. Pokud by vládní strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly stejně jako v minulých volbách jako koalice Spolu, hlasovalo by pro ně 18,5 procenta voličů. ANO by i v tom případě dostalo 34,5 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi (ČT).

"Listopadový volební model agentury Kantar potvrzuje převahu hnutí ANO, které na prvním místě ještě posílilo, zatímco ODS si na druhém místě pohoršila," konstatovali autoři průzkumu.