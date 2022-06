Kantar: Volby by teď vyhrálo ANO před Spolu

Volby do Sněmovny by podle květnového modelu agentury Kantar ČZ pro Českou televizi vyhrálo ANO s 29,5 procenta hlasů před koalicí Spolu, tvořenou ODS, KDU-ČSL a TOP 09, a koalicí Pirátů a STAN. Koalice Spolu se poprvé od loňských voleb v průzkumech propadla na druhé místo, když si proti dubnu pohoršila o pět procentních bodů na 28,5 procenta. Piráti se STAN si stejně jako ANO polepšili o procentní bod, v květnu by jim tak dalo hlas 12,5 procenta lidí. Výsledky volebního modelu zveřejnila Česká televize.

Těsně za Piráty a STAN by ve volbách skončila SPD s 11,5 procenta hlasů. Následovala by ČSSD s pěti procenty.

V případě, že by strany kandidovaly samostatně, rovněž by zvítězilo ANO bývalého premiéra Andreje Babiše, a to se ziskem 28 procenta. Druhá ODS by získala 22,5 procenta.