Ke zrušení silniční daně i biosložky v palivech je nutná novela zákona

Ke zrušení silniční daně je potřeba novela zákona o dani silniční, kterou má předložit ministerstvo financí. Pro zrušení povinnosti přidávat biosložku do paliv je nutná novela zákona o ochraně ovzduší. Předložit ji má ministerstvo životního prostředí (MŽP), uvedl na dotaz ČTK mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss. Podnikatelé nebudou muset podle něho hradit za silniční daň již dubnové zálohy za první čtvrtletí, buďto včasným schválením novely zákona, anebo dočasně generálním pardonem ministra financí. Vláda v reakci na růst cen ve středu rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Podle dopravců jsou ale opatření nedostatečná, požadují dočasné zastropování cen a následné snížení spotřební daně.

Rozhodnutí vlády kritizoval i bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot znamená podporu režimu ruského prezidenta Vladimira Putina a dodatečný nákup 690.000 tun ropy z Ruska. Opatření je nedostatečné i podle opozičního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot zlevní paliva asi pouze o korunu na litr, sdělil šéf SPD Tomio Okamura. Největším výrobcem biopaliv v Česku je lovosická firma Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).