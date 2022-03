Raketový růst cen benzínu a nafty může zdražit i omezit veřejnou dopravu

Téměř 50 korun za litr platí v současné době řidiči v Česku na čerpacích stanicích za pohonné hmoty. Ceny benzínu a nafty skokově rostou a podle analytiků to bude dál pokračovat. Část dopravců uvedla, že situace může zdražit jízdné v MHD nebo se snížit provoz veřejné dopravy. O řešeních vyšších nákladů jednají s městy. Vláda řeší možnosti, jak prudký růst cen pohonných hmot zastavit.

Kam až ceny benzinu a nafty vystoupají, si nyní nikdo nedovolí odhadnout. Podle ekonomů by se cena pohonných hmot mohla vyšplhat i přes 55 korun za litr, v nejhorších případech i přes 60 korun.

Například ekonomka a bývalá rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová ve vysílání Českého rozhlasu varovala, že ceny zřejmě dál porostou, a to podle ní v závislosti na případném omezení ropy z Ruska až na 70 korun za litr.

Vláda o tom, jak motoristům a dopravcům ulevit od rekordně drahých pohonných hmot, jedná. Uvažuje o zrušení povinnosti přimíchávat do pohonných hmot biosložky a zrušení silniční daně. To ale podle některých odborníků nepomůže. Nejúčinněji by podle nich pomohlo snížení spotřební daně,

Vladimír Dlouhý | Foto: Český rozhlas

„Uvědomme si, že největší podíl v oblasti, kterou umíme ovlivnit, v oblasti daní, je spotřební daň. Ta na ceně dělá skoro desetikorunu. To by byl asi nejrychlejší a nejlepší způsob, jak aspoň ten nárůst zpomalit,“ řekl Českému rozhlasu prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Snížení nebo zrušení daně by ale znamenalo velký zásah do příjmů státu. Spotřební daň pro pohonné hmoty a mazadla podle Dlouhého přinese do státního rozpočtu ročně kolem 120 miliard korun.

Z okolních zemí už omezilo maximální ceny pohonných hmot například Maďarsko. Polsko u nich snížilo DPH z 23 procent na osm.

Obavy dopravců

Rostoucí ceny pohonných hmot a také drahé energie tlačí na zvyšování cen mimo jiné i provozovatele městské hromadné dopravy. Sdružení dopravních podniků upozornilo, že kvůli dlouhodobě stoupajícím cenám paliv může zdražit jízdné v městské hromadné dopravě. Hrozí podle nich i snížení provozu veřejné dopravy.

„Zvýšení ceny pohonných hmot představuje pro většinu dopravních podniků zásadní problém. Při jejich spotřebě se zdražení v řádu korun za litr nafty v součtu projeví jako nárůst nákladů v řádech milionů korun,“ řekla mluvčí sdružení Linda Hailichová.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK

Dopravci nyní jednají s úřady o řešeních prudce stoupajících nákladů. Města a kraje, které si přepravu objednávají, budou o opatřeních rozhodovat. Zatím velká města o opatřeních nerozhodla.

Například vedení Prahy podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) zdražovat ani omezovat dopravu zatím neplánuje. „Doufáme, že se situace opět stabilizuje a tedy změny cen zatím nechystáme,“ řekl ČTK Scheinherr. Podobné je to ve většině měst s veřejnou městskou dopravou.

Současného vývoje na trhu pohonných hmot se obávají i ostatní dopravci, pro řadu firem může být podle nich další růst cen i likvidační. Sdružení Česmad Bohemia v minulých dnech vyzvalo vládu například k určení maximálních cen pohonných hmot nebo snížení spotřební daně na minimum. Pro dopravce je podle sdružení současný vývoj kolem cen paliv fatální.

„Nemohou ani zčásti omezit svoji spotřebu jako individuální motoristé, ani okamžitě přenést vyšší náklady do ceny pro zákazníky. To je obtížné i u menších změn v nákladech a nějakou dobu to trvá. Dnes sjednaná cena za přepravu už po třech dnech nepokryje ani náklady, protože mezitím zdraží distributoři paliv o několik korun,“ upozornilo sdružení

„Navíc jsou v sousedství dopravci z Polska, Maďarska či Rumunska, kteří zatím těží z nižší ceny nafty, kterou jim jejich vlády zajistily snížením daní nebo zastropováním ceny,“ dodalo.