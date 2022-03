Představitelé všech církví v Česku žádají duchovní v Rusku, aby apelovali na ukončení bojů

V jednom ze sídel ministerstva zahraničí se sešli zástupci českých křesťanských církví, židovské a muslimské obce. Na setkání vystoupil také nejvyšší představitel ukrajinských řeckokatolíků Vasyl Slivocký.

Dopis vyzval církve, aby kontaktovali Putina a další představitele

Václav Malý | Foto: Zbyněk Pecák, Český rozhlas

Jak uvedl představitel katolické církve biskup Václav Malý, cílem setkání bylo odsoudit válku na Ukrajině.

"A zároveň poslat dopis představitelům náboženských společností a církví v Rusku, aby se zasadili o to, že válka přestane. To znamená, aby vyzvali věřící k modlitbě, a zároveň, aby kontaktovali prezidenta Putina a další představitele ruského státu, aby ukončili válku v Ukrajině."

Bylo složité se na textu dopisu shodnout?

"Rozpory nebyly, v podstatě tam byly nějaké nepatrné korektury. Dohodlo se nakonec, že by také měl být poslán dopis představitelům církví a náboženských společností, protože Bělorusko se také podílí na bojích proti Ukrajině."

Vy osobně jste čekal, že Rusko zaútočí?

"Já musím přiznat, že jsem nepočítal s invazí Ruska na Ukrajinu, že jsem to shromažďování vojsk u ukrajinských hranic chápal jako zastrašování západu, vyvolávání strachu, nejednoty, nejistoty. K tomu se přiznám, nebudu generálem po bitvě, nečekal jsem to. Na Ukrajině se nevyskytují žádní nacisté, to je narážka na Banderu a jeho stoupence během druhé světové války. Dneska ta situace je na Ukrajině úplně jiná, než v době druhé světové války nebo krátce po druhé světové válce. To je demagogie a klamání mysli ze strany prezidenta Putina."

Představitelé církví: Jsme otřeseni tragickými důsledky invaze

Vladimir Putin | Foto: ČTK/AP/Uncredited

Představitelé církví a náboženských komunit výzvu k ukončení války zaslali nejvyššímu představiteli ruské pravoslavné církve, hlavnímu rabínovi Ruska i představitelům muslimů, buddhistů, hinduistů a dalším představitelům komunit víry v Rusku. "Jsme povoláni k tomu, abychom se zastávali těch, kdo jsou pronásledováni, vyháněni ze svých domovů, ohrožováni na životě a zabíjeni. ... Jsme otřeseni tragickými důsledky agresivní invaze ruských vojsk na Ukrajinu," uvedli v dopise.



Setkání se zúčastnil katolický kněz Tomáš Halík, vrchní zemský rabín Karol Sidon, patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta nebo představitel českých muslimů Vladimír Sáňka.

Všichni apelovali na zastavení bojů a ruské agrese, biskup Václav Malý také připomněl, aby lidé s pomocí a modlitbou nezapomínali na demokraticky smýšlející ruské občany. "Vyzvěte je, aby dali jasně vědět prezidentu (Vladimiru) Putinovi a dalším politickým představitelům, že si válku nepřejí," uvedli představitelé církví ve společném dopise.



Podobné znění dopisu zaslali také představitelům komunit víry v Bělorusku.