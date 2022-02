Vláda schválila zastavení udělování víz Rusům i humanitární pomoc pro Ukrajinu

Petr Fiala | Foto: Úřad vlády ČR

„Vláda rozhodla o zastavení udělování víz a dlouhodobých trvalých pobytů státním příslušníkům Ruské federace s výjimkou humanitárních důvodů. K tomuto kroku jsme se rozhodli a o tom, že je to správný krok, budeme přesvědčovat i naše partnery z jiných evropských zemí,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS).

Připomněl, že Česko už odvolalo souhlas s provozem generálních konzulátů Ruska v Karlových Varech a Brně. Zároveň pozastavuje provoz českých generálních konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu.

Fiala také avizoval revizi pobytových víz vydaných Rusům žijícím v Česku, a to v souvislostmi se sankcemi, které Evropská unie zavádí kvůli napadení Ukrajiny.

Pohonné hmoty, krev i vojáci

Kabinet v pátek schválil i naléhavou humanitární pomoc ve výši 300 milionů korun pro lidi, kteří musejí kvůli konfliktu opustit svoje domovy.

„Pověřili jsme ministra průmyslu a obchodu, aby poskytl Ukrajině pohonné hmoty, o které Ukrajina žádá státy Severoatlantické aliance. Ministr financí přijde s návrhem na to, aby poskytování darů na Ukrajinu podléhalo stejnému režimu jako dary v rámci Evropské unie. Jsme připraveni Ukrajině vyhovět v případě žádosti o dodávky krve,“ uvedl premiér.

Česká republika je podle něj schopna dodat krev i krevní plazmu následujících týdnech a dodávat i v řádu stovek jednotek týdně. „Čekáme v této chvíli na informaci z ukrajinské strany, kolik jednotek krve a krevní plazmy potřebují, a podle toho podnikneme nezbytné kroky, aby ta pomoc byla co nejrychlejší,“ řekl Fiala.

Vláda také schválila možnost vyslání až 580 vojáků začleněných do sil velmi rychlé reakce Severoatlantické aliance kamkoli na alianční území.

„V rámci sil velmi rychlé reakce se jedná o jednotku protichemické ochrany se zabezpečovacími prvky. Těch bude do 180 osob a jedná se o průzkumnou rotu a mechanizovanou rotu a prvky zabezpečení - celkem do 400 osob. Zároveň v tuto chvíli máme přes 200 vojáků v Pobaltí, v Lotyšsku a Litvě. Od dubna bychom měli strážit vzdušný prostor v rámci Air Policingu a to by měla být stovka vojáků,“ popsala po jednání vlády ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Vláda schválila možnost, aby se po území České republiky pohybovaly ozbrojené síly spojeneckých zemí z NATO. Česko jim poskytne třeba letiště pro tankování.

Pomoc uprchlíkům

Kabinet jednal také o pomoci možným uprchlíkům z Ukrajiny. Vnitro má připravený čtyřstupňový plán podle intenzity pomoci. V nejmírnějším zeleném stupni bylo Česko dosud.

„Spouštíme oranžový stupeň,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) po jednání vlády. Oranžový stupeň obsahuje opatření na podporu do 5 000 uprchlíků. Vyčlenit se může 1,5 miliardy korun, doda Rakušan.