První školy v Česku začaly přijímat děti z Ukrajiny, další se připravují

Ukrajincům pro vstup do Česka stačí pas, po příjezdu si požádají o povolení k pobytu, které platí čtyři měsíce. S tímto takzvaným vízem ke strpění mohou začít pracovat. Obchodníci podle jejich svazu už první uprchlíky zaměstnali. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza ale upozornil, že někdy je problém s péčí o děti, protože umístění do škol není příliš koordinované.

Ministerstvo školství se přípravou škol na děti uprchlíků a také otázkou zajištění nezletilých bez doprovodu zabývá. Kvůli situaci na Ukrajině už aktivovalo svůj krizový štáb.

"Krizový štáb ministerstva byl už aktivován, jeho členy jsou náměstci ministra, popřípadě další přizvané osoby z jednotlivých sekcí. V současné době se řeší například zajišťování kapacit ve školách a školských zařízeních, příprava dětí na povinnou školní docházku, repatriace českých učitelů a dětí a tak dále," řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Ministerstvo pro školy připravuje v souvislosti s nástupem ukrajinských dětí speciální metodiku. „Určitě je tady možnost asistentů, podpůrných prostředků, je tam možnost školních psychologů a dalších věcí,“ uvedl ministr školství Petr Gazdík (STAN).

První ukrajinští žáci

Některé děti z Ukrajiny už tento týden poprvé usedly v lavicích základních škol. Například v Brně. Zatím jde o dvě školy. Podle náměstka primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) město eviduje desítky těchto dětí a má pro jejich vzdělávání připraveny čtyři budovy. Magistrát má také vytipované budovy, kde by mohla vzniknout speciální ukrajinsko-česká škola. Děti by se tam učily hlavně češtinu a teprve po několika měsících nastupovaly do standardního vzdělávání.

„Prioritou je naučit děti hlavně česky, aby se dokázaly brzy začlenit. Děti, které budou ve třídách s českými dětmi, se ten jazyk naučí velmi rychle. Pokud jich bude hodně, máme připravené čtyři školy a na výuku přihlášených 35 dobrovolníků a dobrovolnic mluvících česky a ukrajinsky," řekl Hladík. Upřesnil, že mezi nimi je zatím přihlásilo 25 žen, které vystudovaly učitelství na Ukrajině, v Česku se ale živí jinou prací.

Děti ukrajinských uprchlíků usedly do lavic také třeba v Hluboké nad Vltavou. V neděli tam dorazilo přes šedesát uprchlíků z partnerské obce Koločava v Zakarpatské oblasti. Dětem bude s výukou pomáhat i několik studentek jazykové školy.

Stovky ukrajinských dětí plánují přijmout i školy a školky v Ostravě. Potvrdila to náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová (Piráti). Podle ní jsou ale lidé ještě stále na cestě z Ukrajiny do Česka a k nástupu dětí do školských zařízení bude docházet až v příštích dnech. A je to nutné dobře zorganizovat.

„Plánujeme vzhledem k tomu jazykovému pozadí a sociálnímu aspektu umísťovat děti do školek a škol v místě bydliště. Především tam, kde školy disponují školským poradenským pracovištěm, jako je školní psycholog, sociální pedagog. Budeme zajišťovat asistenty a tlumočníky,“ popsala Českému rozhlasu.

Také základní školy ve Zlíně jsou připravené pomoci dětem ukrajinských uprchlíků. Ředitelé magistrátu nabízejí například možnosti stravování, nebo hlídání v družinách. Jak uvedla náměstkyně primátora Kateřina Francová (STAN), jednají také o možnosti vyučování, podle toho, jak dlouho budou rodiny zůstávat ve Zlíně.

Město Znojmo pro výuku ukrajinských dětí už vybralo prostory v Základní škole Slovenská, kde jsou k dispozici čtyři volné učebny. „Nyní budeme řešit způsob, jak by mohla probíhat výuka. Potřeba bude vyučující, který bude ovládat ukrajinštinu, či překladatel. Čekáme na metodické materiály z ministerstva školství, které se právě zpracovávají,“ uvedl radní města Jan Grois (nestraník, zvolen za ČSSD).

V Plzni, kam už přišly stovky lidí z Ukrajiny, bude s výukou dětí pomáhat také více než stovka studentů, zaměstnanců i absolventů Fakulty pedagogické Západočeské univerzity. Město už připravilo dvě dětské skupiny a dále budou v příštích dnech dobrovolníci pracovat s ukrajinskými dětmi ve školách.

Na děti uprchlíků jsou připraveni třeba i v Ústí nad Labem. Budou moci chodit do jedné ze školek a jedné školy ve městě. „Připravili jsme školu, která by přijala děti ke školní výuce. Víceméně jde o to, aby tam byl kontakt, aby děti netrpěly, aby tam byla psychologická pomoc. To samé platí u školky,“ řekl primátor Petr Nedvědický z hnutí ANO. Ústecká univerzita pak poskytne studenty, kteří mluví ukrajinsky, rusky nebo anglicky, aby se dětem věnovali.

Do škol válečné nepřátelství nepatří

Desítky vzdělávacích materiálů k ruské invazi na Ukrajinu a různé aktivity do výuky nabízí nově web Ukrajina na školách. Jeho vznik iniciovaly spolek Díky, že můžem a organizace Post Bellum.

Podle koordinátorky vzdělávacích projektů Post Bellum Michaely Szkály může také dětem pomoct pochopit souvislosti mezinárodního konfliktu a nehledat vinu u svých spolužáků ruské nebo ukrajinské národnosti.

"Děti a mládež patří mezi nejzranitelnější členy naší společnosti. Nebojme se však s nimi citlivá témata otvírat, debatovat a objasňovat," uvedla Szkála v tiskové zprávě. Otevřená komunikace o tématu války podle ní může dětem pomoct pochopit mimo jiné i problematiku dezinformací či migrace. "Záměrem také je vyvarovat se toho, aby žáci a studenti pod vlivem emocí a dezinformací hledali vinu za útok Ruska na Ukrajinu u svých spolužáků ruské nebo ukrajinské národnosti," řekla. Materiály podle ní zároveň zahrnují návody, jak děti podpořit psychicky a emocionálně.

Metodiku k tomu, jak by učitelé měli s žáky probrat současnou situaci, připravilo koncem minulého týdne také ministerstvo školství. Rozeslalo dopis školám, aby se co nejlépe předcházelo rozepřím hlavně mezi ruskými a ukrajinskými žáky. Úřad podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) zaznamenal jednotky případů, kdy se kvůli aktuální situaci vyskytly mezi žáky konflikty.

Ministerstvo školám doporučilo žáky o postoji Česka jasně informovat. Vyzvalo pedagogy, aby věnovali zvýšenou pozornost dětem ukrajinské, ruské a běloruské národnosti a do péče o ně případně více zapojili i školní poradny.