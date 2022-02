Alexej Kelin: Putin se strašně bojí prosperující Ukrajiny, protože by se mohla stát příkladem

Jaká byla vaše první reakce, když jste se dozvěděl o začátku ruské vojenské operace na Ukrajině?

"Uvědomil jsem si, že se Vladimir Vladimirovič zbláznil. Pochopil jsem samozřejmě, že se snažil všechny zastrašit a zvednout si prestiž, ale to, co udělal teď, normální člověk nedokáže. Normální člověk by pochopil, že to není na škodu jen Ukrajině, Rusku, ruskému lidu, ale i všem ostatním evropským zemím."

Nyní můžeme pozorovat, že Putin ve svých projevech apeluje na historické události a vykládá je po svém. Mohl byste v této situaci uvést historické paralely? Jaké závěry z toho lze vyvodit?

„Bohužel existuje několik historických paralel najednou a problém je v tom, že lidstvo se z historie nepoučilo. Za prvé se lidé trochu naivně dívají na to, co se teď děje, že jde o ruský útok na Ukrajinu. Z mého pohledu jde o pokračování války, která začala v říjnu 2017 a vlastně neskončila. Zločinecká mafie až nyní ukázala svou pravou tvář. Toto je válka proti ruskému a ukrajinskému národu, proti lidskosti obecně, návrat do středověku, kdy o vztazích nerozhodují jednání a dohody, ale krveprolití a násilí. Západ se nepoučil po Mnichovu, kdy ustupoval Hitlerovi."

Je možné vyjednávat s Ruskem a mohou jednání k něčemu vést?

Vladimir Putin | Foto: Alexei Nikolsky, ČTK/AP

„Úplně nechápu, s kým se tam dá vyjednávat. V roce 1991 byla promarněna obrovská šance. Evropa tuto příležitost promarnila. Po převratu lidé chtěli demokratickou společnost. Ale Vladimir Putin a jeho lidé nakazili celý státní aparát korupcí a lokajstvím. V Parlamentu jsou zkorumpovaní služebníci, místo spravedlnosti existuje falešný rozsudek, policie je zkorumpovaná, orgány činné v trestním řízení zkorumpované a Putin je duševně nemocný.

I kdyby teď zemřel, zůstane naprosto zbytečný státní aparát, kde jsou všichni provázaní. Skoro každý by se dal za něco soudit, a oni to moc dobře vědí. Mentalitu duševně nemocného Vladimira Vladimiroviče nelze vyléčit žádnými sankcemi. To vše je z mého pohledu velmi smutné a jedinou nadějí je, že se ho jeho okolí dokáže zbavit samo. Nebo že jsou v armádě lidé, kteří nechtějí stát na straně zla v bratrovražedné válce a pak být odsouzeni jako váleční zločinci. Pak bude možné poučit se z historie a udělat to, co se v roce 1991 neudělalo.

Putin se strašně bojí prosperující Ukrajiny, protože by se mohla stát příkladem toho, co je možné bez násilí, a kde můžete žít lépe."

Nyní se mluví o úplné izolaci Ruska. To může být první krok k tomu, že se země rozpadla zevnitř.

Ukrajinští vojáci v ulicích Kyjeva | Foto: Emilio Morenatti, ČTK/AP

„Mnohokrát jsem opakoval, že je nereálné postavit kolem Ruské federace zeď v takové výšce, přes kterou by nebylo možné házet atomové bomby. Léčit příznaky této nemoci lidstva je velmi neúčinné a nikdo se dosud nerozhodl odstranit příčiny. To by znamenalo změnu hodnotového systému západní společnosti. Místo uctívání zlatého telete pochopit, že bez morálky a etiky nelze důstojně žít. Všechna rozhodnutí, která Západ činí, jsou kalkulována tak, aby nepřišel o peníze, a dokonce, pokud je to možné, aby peníze vydělal."

Může tato situace sloužit jako impuls pro ruskou společnost? Nebo už se všichni moc bojí?

„Putin skutečně dostal 20 let na to, aby zlikvidoval všechny rozumné síly. Samozřejmě je teoreticky možné, že to vše může vést ke kolapsu země a stát se začátkem pádu režimu. Existují signály, že významná část myslícího vojenského personálu chce vytvořit zdání ruské osvobozenecké armády. Obávám se však, že tato tradiční ruská vzpoura, krvavá a nemilosrdná, může tentokrát skončit jaderným armagedonem.

Snažím se představit si, jak by se Adolf Hitler zachoval, kdyby se mu podařilo vytvořit atomovou zbraň, když před sebevraždou seděl v bunkru. Stiskl by tlačítko, které by zničilo část světa? Obávám se, že psychologie těchto velkých vůdců je velmi podobná. Existuje určitá naděje, že myslící lidé v Rusku, kteří stále mají nějaký vliv, budou psát prohlášení, a půjdou na demonstrace. Ale myslím si, že to situaci s Putinem nezmění. Možná by „palácový převrat" mohl něco změnit. Musíme být trpěliví a doufat, že nedojde k žádné jaderné válce."