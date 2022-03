Zešíleli, napsala šéfka úřadu pro jadernou bezpečnost. Podle politiků Putin nectí žádná pravidla a dohody

"Jsem šokován nesmyslným, nezodpovědným a nebezpečným útokem na Záporožskou jadernou elektrárnu. Únik radiace z elektrárny by mohl ohrozit celou Evropu," napsal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Česká diplomacie vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby konala.

Radiační situace na území Česka se nezměnila

Dana Drábová | Foto: Jana Přinosilová, Český rozhlas

Šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová brzy ráno na Twittru napsala: "zešíleli".

Podle úřadu zůstaly jaderné bloky záporožské elektrárny nedotčeny. Systémy důležité pro bezpečnost jsou funkční, změny v radiaci nebyly zaznamenány. Jak připomněla Dana Drábová, jedná se o největší jadernou elektrárnu v Evropě.

"Je to největší ukrajinská elektrárna, největší jaderná elektrárna v Evropě. Šest tisíci megawatových bloků by dokázalo pokrýt značnou část spotřeby České republiky."

Záporožská jaderná elektrárna | Foto: Maxim Gavriljuk, Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License

Po ruském útoku vypukl v pětipodlažním výcvikovém zařízení požár, který byl později uhašen. Ruské jednotky elektrárnu ovládly, na místě zůstávají zaměstnanci a kontrolují stav jaderných bloků. Radiační situace na českém území se nezměnila.

V případě dalšího nebezpečí může Ukrajina jadernou elektrárnu zcela odstavit, dodala Drábová.

"Problematické je, že je třeba pořád chladit, to znamená dodávat vodu na odvod tzv. zbytkového tepla. Na to ale ty elektrárny mají spoustu záložních systémů a spoustu možností, jak to udělat."

Podle politiků se jedná o válečný zločin

Markéta Pekarová Adamová | Foto: David Sedlecký, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

"Je to samozřejmě krok, který nemá obdoby a je třeba jej rázně odsoudit. Takovéto jednání lze kvalifikovat jako mezinárodní zločin," uvedl Leopold Skoruša z Univerzity obrany na brněnské Masarykově univerzitě.



Útok odsoudili předsedové vládních stran. Podle Markéty Pekarové Adamové musí být ostřelování jaderné elektrárny další kolonkou žaloby k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu. "Vladimir Putin ohrožuje celou Evropu a musí být zastaven," doplnila šéfka TOP 09, která je předsedkyní Poslanecké sněmovny.

Předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marek Výborný na twitteru napsal, že důsledky musí nést osobně ruský prezident Vladimir Putin. "Úrok na jadernou elektrárnu je útokem totálního cvoka a aktem mezinárodního jaderného terorismu," dodal Výborný.