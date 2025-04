Kingdom Come 2 je podle ankety BAFTA 7. nejvlivnější videohrou na světě

Česká počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 je podle průzkumu sedmou nejvlivnější videohrou na světě. Vyplývá to z ankety Britské akademie filmového a televizního umění (BAFTA) mezi hráči. Akademie o tom informovala na svých webových stránkách. Druhé pokračování hry od českého vývojářského studia Warhorse se podle ankety umístilo například před kultovními hrami, jako jsou The Elder Scrolls V: Skyrim, World of Warcraft, Dark Souls nebo Tetris.

Kingdom Come: Deliverance 2 podle britské filmové akademie za dva měsíce zaujal silnou základnu fanoušku. "Závazek Deliverance 2 k autenticitě našel mezi voliči přízeň. Slovo 'pohlcující' se zde objevilo ve více odpovědích než u jakékoli jiné hry. Přestože o jeho budoucím dopadu se teprve rozhodne, toto historické RPG (hra na hrdiny) již nyní zanechalo v hráčích stopu," uvedla BAFTA. Pokračování hry od českého Warhorse se letošního vyhlášení videoherních oceněné BAFTA nezúčastní, protože hra vyšla až v letošním roce.