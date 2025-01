Klub ANO schválil podání návrhu na zrušení změn v důchodovém systému

Poslanecký klub opozičního hnutí ANO jednomyslně schválil podání návrhu na zrušení změn v důchodovém systému k Ústavnímu soudu (ÚS). ČTK to po dnešním jednání klubu sdělila jeho předsedkyně Alena Schillerová. Experti hnutí zanalyzovali možné protiústavní aspekty vládní důchodové reformy a procedury jejího přijetí. "Naši experti teď vypracují stížnost a o jejím podání budeme informovat," uvedla Schillerová.

Novela, která kvůli deficitu důchodového systému postupně zvyšuje o dva roky na 67 let věk pro odchod do penze a mírně snižuje nově přiznané důchody, byla v prosinci vyhlášena ve Sbírce zákonů. Jednotlivá ustanovení této důchodové reformy nabudou účinnosti postupně až do roku 2027. ANO a další opoziční hnutí SPD slibují, že podstatnou část reformy zruší, pokud se na podzim po sněmovních volbách dostanou k moci.