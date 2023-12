Koalice připravila nový návrh na zavedení korespondenční volby ze zahraničí

Koaliční poslanci připravili nový návrh na zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí. Týká se prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Češi v cizině by poprvé mohli hlasovat dopisem ve volbách do Sněmovny v roce 2025. Vyplývá to z tiskových zpráv hnutí STAN a Pirátů. Ve Sněmovně leží od začátku volebního období obdobná senátní předloha, dolní komora ji dosud neprojednala. Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích. Zastánci zavedení korespondenční volby poukazují na to, že je to časově i finančně nákladné pro ty voliče, kteří žijí daleko od jejich sídel. Poštu by podle nich mohlo využít k hlasování 600.000 Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem. Kritici z opozice naopak mluví o možném ohrožení demokracie a o možné kolizi s ústavním pravidlem, že volby jsou tajné. Vládní koalice je prosazuje podle opozičních politiků jako součást kroků, aby se u moci udržela trvale. Opoziční hnutí ANO a SPD mají u Čechů v zahraničí minimální podporu, což koaliční zástupci uvádějí mezi důvody, proč opozice zavedení korespondenční volby nechce. SPD řadí předlohu k těm, jejichž schvalování hodlá důsledně brzdit. "Návrh má zajistit korespondenční hlasování jak po 1. lednu 2026, kdy by měl nabýt účinnosti zákon o správě voleb, tak pro volby do Poslanecké sněmovny na podzim 2025," uvedl v tiskové zprávě STAN předseda hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle tiskové zprávy Pirátů mohli využít Češi, kteří o to ve stanovené lhůtě před volbami požádají, a nahlásí adresu, kam jim stát pošle hlasovací obálky. Volební lístky by pak mohli posílat poštou ve speciálních obálkách na české zastupitelské úřady. Kandidátku by vložili do menší obálky a tuto obálku se svým identifikačním lístkem do větší obálky. Návrh nového zákona o správě už schválila Sněmovna, horní komora jeho projednání odložila. Ústavně-právní výbor totiž debatu o předloze nedokončil. Část senátorů do ní chce pravidla korespondenční formy hlasování ze zahraničí doplnit. Před takovým postupem už dřív varoval senátory předseda poslanců STAN Josef Cogan. Poukazoval na dohodu koalice s opozicí ve Sněmovně. Koalice chce podle něho začít projednávat možnost hlasování poštou samostatně v lednu.