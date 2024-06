Chceme v zahraničí dostat k volbám 100 tisíc Čechů, říká Dagmar Straková, představitelka iniciativy Chceme volit distančně

Cíl iniciativy zahraničních Čechů 'Chceme volit distančně' se splnil. Ani do budoucna však nezahálí. Jak uvedla její představitelka Dagmar Straková, chystají volební manuál, jak volit korespondenčně. Bude také volit poštou, i když to nemá na ambasádu daleko? A o kolik se podle ní zvýší volební účast?

"Já jsem byla bezmezně šťastná, že se konečně podařilo korespondenční hlasování prosadit. Když na té elektronické hlasovací tabuli naskočilo "Přijato", tak jsem byla v prvních chvílích docela v šoku, než mi to všechno došlo. Takže já jsem opravdu strašně šťastná, že se to podařilo, to naše pětileté úsilí, nebo víceméně 35leté úsilí."

Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z koaličního podnětu ke schvalování koaliční předlohy o korespondenční volbě z ciziny | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Myslíte, že v Senátu zákon projde bez problému?

"Jsem o tom přesvědčená, a jsem také přesvědčená, že korespondenční volbu podpoří a podepíše i prezident publiky, protože jak v Senátu, tak i z prezidentské kanceláře zaznělo několikrát, že korespondenční volbu podporují."

Jak jste vy sama řešila volby? Vy jste myslím v Bruselu, takže jste to neměla tak daleko.

"Přesně tak, já jsem v Bruselu, mám to na zastupitelský úřad, který je vlastně jediný v celé Belgii, asi 14 kilometrů daleko. Takže je to teoreticky hodně blízko, oproti vzdálenostem třeba v Kanadě, ve Spojených státech, v Austrálii a jinde. Já určitě volím pokaždé, vždy si tam dojedu, ale teď rozhodně budu volit korespondenčně."

Čechům v zahraničí chyběla jednota

Vy jste byla jedna z iniciátorek iniciativy Chceme volit distančně. Jak to všechno začalo, a proč jste se rozhodla ujmout role takového tahouna?

"To asi mám v genech pod svých rodičích. Pokud si pamatuji správně, tak první žádosti české vládě posílali Češi z Kanady v 90. letech, hned po sametové revoluci. Pak se přidávali různí jednotlivci ze všech koutů světa, postupně vznikaly petice s žádostmi o prosazení této volební alternativy. Za tu dobu vždycky chyběla jednotnost. Ta platforma zahraničních Čechů vznikla před pěti lety, v létě 2019, pak se ke mně přidaly během několika měsíců krajanské spolky a české školy ve světě, což pro mě byla naprostá fantazie. Pak se přidávali samozřejmě i jednotlivci.

Dagmar Straková | Foto: YouTube

Důležitým mezníkem bylo seznámení s Martou McCabe (žije v USA v Severní Karolíně), kdy jsme spolu začaly spolupracovat a společně jsme oslovily řadu významných českých osobností, aby nás v zahraničí podpořily. Školy, různé krajanské spolky, i významné české osobnosti nám natočily videoklipy se vzkazy, že korespondenční volbu podporují a žádají její prosazení. Začali jsme se obracet na českou politickou reprezentaci."

Na podporu korespondenční volby jsme naběhali 249 tisíc kilometrů

Myslím, že dobré ohlasy měla i setkání platformy společně s politiky, třeba s představiteli ministerstva zahraničí. Bylo to hodně sledované.

"Přesně tak. První online konference proběhla v roce 2021, tu jsme uspořádaly já s Martou, a tam jsme se jako Češi v zahraničí začali setkávat s českou politickou reprezentací. Těch konferencí bylo deset. Vznikly potom i webové stránky, o které se stará naše kolegyně ze Švýcarska. Vytvořili jsme pro krajany volební manuál, jak volit poslance a prezidenta ze zahraničí.

Vyhlásili jsme sportovní kampaň za korespondenti volbu. Teď jsem se právě na to dívala. My jsme měli za cíl uběhnout zhruba 40 tisíc kilometrů, což je obvod planety Země. A k dnešnímu dni máme naběháno, představte si, 249 tisíc kilometrů, takže to je úplná fantazie. No a co bylo naším největším úkolem, tak to bylo dostat k volbám co největší počet českých občanů, i když to mnozí měli na ten nejbližší zastupitelský úřad ve světě hrozně daleko."

O kolik procent myslíte, že se zvedne ve volbách účast Čechů v zahraničí? Vím, že je to věštění z křišťálové koule.

"Já bych byla moc ráda, kdyby přišlo tak čtyřikrát víc zahraničních Čechů k volbám, než bylo volit prezidenta. To znamená, že budu ráda, když nás bude tak 80 tisíc. Ale bylo by fajn, kdybychom k volbám dostali těch 100 tisíc. Je to o propagaci, kterou teď třeba s Martou McCabe chystáme za iniciativu zahraničních Čechů, kdy budeme vytvářet nový manuál, jak korespondenčně volit.

Je důležité, aby to všichni pochopili, aby to bylo srozumitelné a aby si všichni řekl: aha, tak to je opravdu jednoduché a pomůže nám to. Tady je potřebná osvěta ze strany ministerstva zahraničních věcí, ze strany ministerstva vnitra, které má tu novelu zákona o správě voleb ve své gesci, aby na webových stránkách těch všech ministerstev byly jasné informace, jak volit korespondenčně ze zahraničí."