Koaliční poslanci opět jednali s opozicí o korespondenční volbě. Jasný výsledek schůzka nemá

Zástupci poslaneckých klubů znovu diskutovali o možném zavedení korespondenční volby - jasný výsledek schůzka ale nemá. Za zavřenými dveřmi poslanci společně s ministerskými odborníky řešili hlavně možné technické změny v návrhu. Jednali například o tom, že by se hlasy ze zahraničí přepočítávaly do čtyř namísto dvou krajů. Koalice s opozicí si také vyjasňovaly i další možná pravidla, která mají zamezit možným manipulacím. Například opoziční hnutí ANO s korespondenční volbou dál nesouhlasí. Jeho místopředsedkyně Alena Schillerová ale ocenila, že koalice podle ní má vůli se s opozicí dohodnout. "Určitě jsme vedli naprosto věcnou, technickou, právní debatu oproštěnou od jakýchkoli politických souvislostí," řekla novinářům Schillerová. Například o odkladu účinnosti novely se podle ní nejednalo, bude předmětem až politických debat. Ministerstva vnitra a zahraničí přislíbila podle ní dodání dalších podkladů. Schillerová míní, že koalice by mohla na některé z opozičních úprav přistoupit, zda to bude pro ANO postačující, rozhodne až klub. Pokračování jednání potvrdil i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. "Jestli to dospěje k nějaké dohodě, která by třeba zabránila obstrukcím, tak to se v tuto chvíli neodvažuju spekulovat," uvedl Jakob.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Úvodní sněmovní debata o návrhu na plénu zabrala i kvůli opozičním obstrukcím šest jednacích dnů a trvala zhruba 63,5 hodiny čistého času. Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem už v příštích řádných volbách do Sněmovny v roce 2025. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) může v zahraničí volit v českých volbách kolem 600.000 lidí.