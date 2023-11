Kontrolní úřad: Plán výstavby D35 se nedaří dodržovat, prodražuje to stavbu

Výstavba dálnice D35 se zpožďuje a prodražuje. Například šestileté zpoždění úseku mezi Opatovicemi nad Labem a Opatovcem zvýšilo náklady o 7, 6 miliard korun. Upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Hlavními příčinami zpoždění byly podle úřadu problémy Ředitelství silnic a dálnic se získáváním územních rozhodnutí a majetkoprávním vypořádáním pozemků. ŘSD taky stavebnímu úřadu většinou předkládalo neúplné podklady. Ministerstvo dopravy uvedlo, že se snaží přípravy urychlit. D35 bude podle rezortu hotová v roce 2029. Například podle usnesení vlády z roku 2001 měla být stavba všech úseků zahájena nejpozději do roku 2010. Dvaadvacet let od toho ale ještě nezačala výstavba 11 z 21 úseků dálnice. Celková doba výstavby 210 km dlouhé dálnice přesáhne 50 let.

Kvůli zpožďování výstavby tak podle kontrolního úřadu pokračuje intenzita dopravy, nehodovost nebo zatížení životního prostředí ve městech a obcích.