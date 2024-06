Ministerstvo dopravy prezentovalo investorům plány na dostavbu D35, stavět by se mělo už letos

Ministerstvo dopravy představilo zástupcům investorů a stavebních firem finální návrh projektu dostavby dvou úseků dálnice D35 formou PPP, tedy ve spolupráci veřejné a soukromé sféry. Zástupci ministerstva seznámili zájemce s parametry projektu dostavby, která by měla měřit více než 50 km a měla by propojit Mohelnici na Šumpersku s Opatovcem na Svitavsku. Podle ministra Martina Kupky (ODS) to potenciálním zahraničním a domácím investorům dalo najevo, že se blíží výběrové řízení na koncesionáře, které by resort měl zahájit letos v létě.

Ve výběrovém řízení budou muset jednotliví uchazeči muset doložit své zkušenosti s obdobnými projekty. Do dalšího kola zadavatel vybere pouze několik nejlepších a nejlépe kvalifikovaných účastníků. Celá stavba by měla vyjít na zhruba 35 miliard korun a na prvních úsecích by se mělo začít stavět už letos.