Prioritou pro budoucí vládu mezi dopravními stavbami bude stavba Pražského okruhu a dálnice D35, uvedl na setkání lídrů českého stavebnictví kandidát na ministra dopravy Martin Kupka (ODS). Neznamená to, že by se další stavby odsunuly do ústraní. Pro tyto dvě stavby ale vláda udělá, co je v jejich silách, řekl Kupka. Stěžejní je podle něj projektová příprava, která se nesmí zastavit.