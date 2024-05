Křetínský učinil nabídku na převzetí francouzské technologické firmy Atos

Český podnikatel Daniel Křetínský předložil nabídku na převzetí francouzské technologické společnosti Atos. Firma dnes oznámila, že celkem obdržela od investorů čtyři různé nabídky na restrukturalizaci dluhu a vložení hotovosti do podniku. Firma by se měla do konce měsíce rozhodnout, kterou nabídku přijme.

Křetínský podal nabídku spolu s investičním fondem Attestor. Už dříve jednal s Atosem o převzetí jeho divize Tech Foundations, která zahrnuje poradenské aktivity v oblasti informačních technologií. Jednání ale v únoru zkrachovala.

Společnost Atos zajišťuje komunikaci pro francouzskou armádu a má řídit kybernetickou bezpečnost letošních letních olympijských her v Paříži. Dříve se řadila mezi čtyři desítky firem z indexu pařížské burzy CAC-40, její akcie ale za poslední dva roky odepsaly zhruba 90 procent.