Kriminalisté obvinili šest lidí v souvislosti s případem kutnohorské sekty

Středočeská kriminální policie obvinila šest členů sekty vedené kutnohorským léčitelem Richardem. Obvinění se týká čtyř žen a dvou mužů. Podle kriminalistů se loni v létě podíleli na bolestivých lesních rituálech. Stíhání souvisí s úmrtím člena společenství Jiřího H., který se loni v srpnu v lese u hradu Český Šternberk zúčastnil očistného rituálu. Člen sekty podle kriminalistů pobýval na léčitelův příkaz v lesích nahý a ostatní ho jezdili kontrolovat. Jeden z nich ho bil po dobu několika dní dřevěnou tyčí do hlavy, břicha a končetin. Poté se Jiřímu udělalo špatně a začal kolabovat. Tři přivolané členky sekty ho odvezly ke kutnohorskému bazénu, odkud zavolaly záchranku. Už ale bylo pozdě. „Kriminalisté viní tyto osoby ze zločinu vydírání a přečinu neposkytnutí pomoci, za což jim mohou v případě pravomocného odsouzení hrozit tresty odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let, respektive od osmi do šestnácti let," řekla serveru iRohlas mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Policisté se zabývají i úmrtím dalšího muže, který byl součástí skupiny kontrolorů. Jeho tělo našli mezi obcemi Kozojedy a Truba. Někteří členové sekty vypověděli, že spáchal sebevraždu. Mohl se podle nich obávat toho, že mu léčitel nakáže, aby se do lesního rituálu také zapojil. Loni na začátku října zemřel i vůdce sekty, podle obžaloby ho zavraždily dvě jeho stoupenkyně - kutnohorská zubařka a bývalá tělocvikářka. Případem se zabývá Městský soud v Praze.