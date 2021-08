Kulhánek: Česko evakuovalo z Afghánistánu všechny lidi, které vybralo

Česká republika evakuovala z Afghánistánu již všechny tamní tlumočníky a spolupracovníky, které k evakuaci vybraly armáda a diplomacie. Řekl to v pátek ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Ze země nelze podle něj pomoci všem, kdo by do Česka chtěli. Černínský palác podle něj denně dostává kvůli evakuacím tisíce e-mailů. Kulhánek také odsoudil čtvrteční sebevražedné útoky u letiště v Kábulu. Exploze jen potvrdily vypjatou bezpečnostní situaci v Kábulu, řekl. Ministr s ohledem na informace spojenců považuje za reálné, že evakuační lety nemusí skončit v řádu dnů, ale v řádu několika hodin. "Českému státu se povedlo něco neuvěřitelného a v řádu několika dní jsme zorganizovali tři efektivní evakuační lety," řekl. Obdobná věc se podle něj nepovedla ani řadě zemí s lépe vybavenými ozbrojenými silami.

Česko ze země evakuovalo minulý týden ve třech letech 195 lidí, z toho 170 Afghánců. Podle Kulhánka se tak podařilo dostat do bezpečí všechny české občany a všechny Afghánce a jejich rodiny určené k evakuaci. Kulhánek taky odsoudil čtvrteční sebevražedné útoky u letiště v Kábulu.

Spolek Vlčí máky tvrdí, že v Afghánistánu zůstává několik lidí s vazbami na ČR, které se dosud nepodařilo evakuovat.