Kulhánek: Budeme muset usilovat o spolupráci se zeměmi s kontakty na Tálibán

Česko bude muset po pádu Kábulu akceptovat realitu v Afghánistánu a usilovat o aktivnější spolupráci se zeměmi, které mají kontakty na Tálibán. V reakci na vývoj v Afghánistánu to dnes ČTK sdělil ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Jaké budou vztahy České republiky s Tálibánem, je podle něj předčasné říkat. Označil za velký otazník, co se nyní bude v zemi dít a zda nevypuknou vnitřní ozbrojené konflikty.

"Už teď je jasné, že NATO a EU, včetně České republiky, budou v případě Afghánistánu muset usilovat o aktivnější spolupráci s regionálními hráči, jako jsou Pákistán, Čína nebo Katar, které mají kontakty na Tálibán," poznamenal. To bude podle něj důležité například pro zvládnutí případné nekontrolované migrace z Afghánistánu.

Kulhánek dnes také na Českém exportním fóru ocenil, že se Česku podařilo v krátkém čase vypravit tři evakuační lety do Afghánistánu, zatímco jiné země dosud do Kábulu žádné letadlo neposlaly. "Myslím si, že bychom měli být právem hrdi na naši armádu, ale i naše diplomaty, kteří se podíleli na realizaci těch evakuačních letů," řekl. Poznamenal, že samotná evakuace by nebyla možná, pokud by Česko nebylo schopno své afghánské spolupracovníky dostat na letiště.