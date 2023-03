Kupka: Do roku 2025 bude v Česku 12 vodíkových čerpacích stanic

Do roku 2025 by mělo v Česku fungovat 12 vodíkových čerpacích stanic a o pět let později jich bude 80. Na dobíjecí a plnící infrastrukturu má Česko připravených šest miliard korun a ve fázi schvalování je nyní 11 projektů vodíkových plniček. Během otevření první veřejné čerpací stanice společnosti Orlen Unipetrol v Praze na Barrandově to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Orlen Unipetrol chce mít do roku 2030 v Česku celkem 28 čerpacích stanic a dva vodíkové distribuční terminály pro železniční dopravu v Litvínově a Neratovicích. Natankování jednoho vozu vodíkem trvá podle Orlenu tři až pět minut, což je výrazně méně, než dobití elektromobilu, které trvá desítky minut. Zaváděcí cena kilogramu vodíku u čerpací stanice v Praze je 278 korun. Na jeden kilogram vodíku auto ujede asi 100 kilometrů.

Na otevření první veřejné čerpací stanice v Praze čekali výrobci vodíkových vozidel. Vozy na vodíkové palivové články jsou v podstatě elektromobily, které elektrickou energii nezískávají z baterií, ale z reakce vodíku a kyslíku. Jediným odpadem je přitom čistá voda. Podle odhadu ministra dopravy by v roce 2030 mohlo jezdit až 50.000 aut na vodíkový pohon.