Kupka: Stát může vrátit veřejným dopravcům poplatky za obnovitelné zdroje

Stát vrátí provozovatelům hromadné dopravy poplatky na podporu obnovitelných zdrojů energie zaplacené v letošním roce. Opatření schválené již loni Poslaneckou sněmovnou odsouhlasila Evropská komise s tím, že nejde o nedovolenou veřejnou podporu. Na konferenci "Výzvy moderní MHD" to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Dopravci mohou podle svých údajů takto v součtu ušetřit až 900 milionů korun ročně, z toho na dopravní podniky připadá asi třetina. Vracení plateb by měl podle Kupky zajistit Operátor trhu s elektřinou co nejdříve, zřejmě ještě letos.

Vozy na elektrickou trakci, tedy vlaky, tramvaje nebo trolejbusy, přepraví v ČR kolem 70 procent cestujících. Celkem je v Česku přes 3200 kilometrů elektrizovaných železničních tratí. V městské dopravě pak elektřinu kromě pražského metra využívají tramvajové a trolejbusové provozy. V Česku jezdí 1710 tramvají a 733 trolejbusů.