Lední medvědi z varšavské zoo dorazili v úterý večer do Zoo Praha

Lední medvědi Aleut a Gregor z varšavské zoologické zahrady dorazili do Zoo Praha, přicestovali v úterý ve večerních hodinách. Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek to dnes oznámil na sociální síti X. Lidé je v expozici budou moci vidět od pondělí 20. května. Oba medvědi jsou dvojčata a do Prahy zamířili na doporučení koordinátora evropského chovného programu.

Medvědi se narodili v prosinci 2010 v Německu, do varšavské zoo se dostali v dubnu 2013. Do trojské zoologické zahrady přicestovali v úterý 14. května kolem 19:00. "Do výběhu šli oba medvědi až za tmy," uvedl Bobek. "Je potřeba, aby si zvykli no novou situaci, v polské zoo jejich výběh vypadal jinak a neměli tam například skla. Podle něj jsou ale medvědí bratři v novém výběhu spokojeni. Samci výběh obývají spolu a lidé je rozeznají podle toho, že Gregor je mohutnější. Aleut, neboli Ali, má naopak vyšší a štíhlejší postavu.

Plánovaná expozice s rozlohou víc než 8000 metrů čtverečních má vyrůst na severozápadní straně zoo nedaleko Gočárových domů. Vzniknout by měly dva výběhy a čtyři bazény pro lední medvědy i návštěvnické prostory zahrnující restauraci a zázemí. Medvědy lední chová pražská zoo od roku 1932 a od té doby zaznamenala několik významných chovatelských úspěchů. Chov medvědů ledních v zoologických zahradách je náročný, protože samice se často odmítají o mláďata starat nebo je usmrtí. Umělý odchov je obtížný vzhledem ke zvláštnímu složení medvědího mléka. Poprvé na světě se to podařilo právě v pražské zoo, a to v roce 1942.