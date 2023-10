Letiště Praha do října odbavilo 10,5 milionu lidí, meziročně o 28 procent více

Letiště Praha za letošní tři čtvrtletí odbavilo 10,5 milionu cestujících, což je proti loňsku asi o 28 procent více. Za celý loňský rok využilo pražské letiště asi 10,7 milionu cestujících, loňská čísla tak letiště letos téměř vyrovnalo za prvních devět měsíců. Vyplývá to ze zveřejněných statistik na webu letiště. Proti roku 2019 jde však stále zhruba o 23procentní pokles. Letiště zároveň zvýšilo očekávaný počet odbavených cestujících za letošní rok na 13,7 milionu. V září byly stále nejžádanější dovolenkové destinace jako Itálie či Řecko. "Počet odbavených cestujících oproti předpokladům na začátku roku předčil naše očekávání. Do konce roku bychom měli odbavit 13,7 milionu pasažérů. Nejpočetnější skupinou jsou zahraniční turisté. Hned za nimi následují Češi cestující na dovolené. To je vůbec nejrychleji rostoucí skupina. Příští rok bychom se měli dostat přes hranici 15 milionů. Věřím, že do roku 2026 se nám podaří návrat na předcovidová čísla," uvedl k výsledkům za tři čtvrtletí generální ředitel Letiště Praha Jiří Pos.