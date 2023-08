Letiště Praha očekává v příštím roce narůst počtu cestujících o 10pct

Pražské letiště předpovídá, že v příštím roce odbaví 14,9 milionu cestujících. Letošní výhled se pohybuje kolem 13,6 milionu. To by znamenalo zvýšení o zhruba 10 procent. Jen za letošní prázdniny využilo služby letiště přes 3,1 milionu osob. Většina letů je plná z více než 90 % a počet odbavených pasažérů pro letošní rok je o 0,8 milionu vyšší než se předpokládalo loni. Nejžádanější destinací je už tradičně Londýn. Letiště ale pracuje na zařizování dalších dálkových přímých letů, například do Indie nebo Ameriky. Zatím jich z pražského letiště létá 152. Největší podíl na nich mají společnosti Smartwings a Ryanair.

Přesto jsou čísla stále nižší než v předcovidových letech. V rekordním roce 2019 odbavilo letiště za první pololetí 7,8 milionu lidí, což je o 2 miliony více než letos. S návratem k těmto hodnotám se počítá výhledově v roce 2026.