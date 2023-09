Letiště Praha od příštího roku možná zvýší letištní poplatky o pět procent

Letiště Praha možná od dubna příštího roku zvýší letištní poplatek za použití letiště cestujícím o pět procent. Nyní činí 649 korun, zvedl by se tak o zhruba 32 korun. ČTK to řekl mluvčí Letiště Praha Michal Procházka. Na setkání s novináři si na vysoké poplatky pražského letiště stěžovali zástupci dopravce Ryanair. Podle analytika budou poplatky na pražském letišti i po zvýšení na průměru střední Evropy. Podle starých ceníků na webu zvyšovalo letiště poplatky naposledy v roce 2021, a to z 568 na nynějších 649 korun. Procházka uvedl, že do ceny musí zahrnout dražší energie a inflaci. Poplatek za použití letiště cestujícím je zahrnutý v ceně letenky, letišti ho pak platí dopravce. Cestující tak s tímto poplatkem nepřijdou do kontaktu. Mluvčí českého dopravce Smartwings Vladimíra Dufková uvedla, že rozhodnutí letiště rozumí. "Pokud se má pražské letiště udržet nadále mezi pěti nejlepšími letišti v Evropě, musí samozřejmě investovat do zkvalitňování služeb a infrastruktury," uvedla.