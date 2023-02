Letos si podle odborníků fotovoltaiku či čerpadlo pořídí až 200 tisíc lidí

V letošním roce si podle odhadů pořídí v Česku fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo až 200.000 nových zákazníků. To by opět překonalo loňská rekordní čísla. S tím ovšem mohou přibývat potíže způsobené například nekvalitní instalací. Spotřebitelské svazy proto vydaly rady pro uživatele, které by měly omezit riziko případných problémů. Informovala o tom Komora obnovitelných zdrojů energie. V Česku bylo loni podle ní zprovozněno přes 33.000 nových fotovoltaik a více než 50.000 tepelných čerpadel. V obou případech šlo násobný nárůst oproti roku 2021. "Jsme patrně na počátku dalšího rekordního roku. Letos si novou fotovoltaiku a tepelné čerpadlo pořídí 100.000 až 200.000 nových zákazníků," řekl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.