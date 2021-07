Lidé, kteří neplatí pokuty, zřejmě přijdou o část sociálních dávek

Lidé zřejmě přijdou o část dávek v hmotné nouzi - a to v případě, že opakovaně neplatí pokuty za závažné přestupky. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila Sněmovna. Úřady by lidem snížily dávky například za nepřihlášení dítěte k zápisu do školy nebo nezaplacení pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku. Návrh kritizovali opoziční Piráti nebo sociální demokraté, podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové budou po přijetí zákona problémy ve vyloučených lokalitách dál eskalovat. Novelu ještě musí schválit Senát.