Lidé se v Boskovicích naposledy rozloučili s Hugem Mensdorffem-Pouillym

Rodina, blízcí a veřejnost se dnes v boskovickém kostele svatého Jakuba přišli naposledy rozloučit s Hugem Mensdorffem-Pouillym. Zemřel v Praze 21. listopadu, bylo mu 94 let. Potomek moravského rodu lotrinského původu po roce 1948 zůstal v Československu, živil se například jako garážmistr, po roce 1989 působil v diplomatických službách. Spolu se sourozenci restituoval zámek a hrad Boskovice a další majetek.

Lidé zaplnili celý kostel. Jedním z nich byl i příbuzný František Kinský, příslušník kostelecké větve rodu Kinských. "Byl to můj strýc, bratranec mé matky, velmi často jsme se vídávali. Byl to jeden z těch, kteří zůstali setrvale v ČR. Pro mne to byl strýček. On byl bojovník. A jedna z těch věcí, která pro něj byla typická, byla, že se nikdy nepoddal. A měl to štěstí, že se dožil toho, že se mohl vrátit do Boskovic. A převzít je společně se svými sourozenci. To je to nejkrásnější, co na tom je, vrátit se domů," řekl Kinský ČTK a deníku Blesk.

V boskovickém kostele se odehrálo požehnání a rekviem. Následovalo uložení do rodinného hrobu na hřbitově v Boskovicích. Rod Mensdorff-Pouilly patří ke staré francouzské šlechtě z Lotrinska, o níž jsou první zmínky nejméně ze 14. století. Příbuznou rodu, jehož heslo zní "statečností a láskou", byla britská královna Viktorie nebo belgický král Leopold I. V českých zemích se rod objevil v první polovině 19. století, kdy získal do vlastnictví mimo jiné zámek Nečtiny v západních Čechách a zámek v Boskovicích na Moravě.