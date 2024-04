Lidé z Pošumaví budou 20. dubna protestovat proti jadernému úložišti

Lidé z Pošumaví budou 20. dubna protestovat proti zvažované stavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v oblasti Březový potok u Horažďovic na Klatovsku. Požadují posílení práv obcí při konečném rozhodování o lokalitě, kterou má podle platného zákona vybrat výhradně vláda do roku 2028. S transparenty a vlajkami budou od 15:00 hodinu přecházet v obci Velký Bor hlavní silnici z Plzně na Horažďovice, kudy projíždí denně 15.000 aut, řekl ČTK starosta Chanovic Petr Čotek (Sdružení pro budoucnost). Den proti úložišti připravují také idé z dalších tří zvažovaných lokalit - Horka a Hrádek na Vysočině a Janoch u jihočeského Temelína. "Budeme opět zdržovat dopravu. Po protestu, kam jsou zváni podporovatelé z okolních měst a obcí, politici i kraj, bude od 16:15 diskuse," řekl Čotek. Republikový protest pořádá Platforma proti úložišti, která má heslo: Obce a občané hájí svá práva. "Akce je namířená proti orgánům státní moci, významně ji ale komunikujeme dovnitř municipality. Záleží nám na názoru jednotlivých obyvatel, děláme to pro ně," uvedl starosta. Obce rozvezou předem občanům do schránek leták s aktuálními informacemi. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) teď čeká na povolení geologického průzkumu a výzkumu od ministerstva životního prostředí (MŽP). Vrty mohou začít až poté, co MŽP schválí průzkumná území.