Lídři EU budou řešit bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, Costa pozval Zelenského

Evropská unie a její členské státy by měly být připraveny na evropský příspěvek k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu. Ve zvacím dopise na mimořádný summit EU to unijním lídrům napsal předseda Evropské rady António Costa. Schůzka, která se bude zabývat bezpečností Ukrajiny i Evropy, se uskuteční ve čtvrtek 6. března a Česko na ní bude zastupovat premiér Petr Fiala. Costa na jednání do Bruselu pozval i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Svolání mimořádného summitu oznámil Costa o víkendu, v uplynulých dnech se zaměřil na konzultace s jednotlivými lídry sedmadvacítky, kterým postupně telefonoval. S některými se ale setkal i osobně, navštívil například polského premiéra Donalda Tuska či předsedu maďarské vlády Viktora Orbána.

Americký prezident Donald Trump ve středu oznámil, že Spojené státy v rámci dohody o ukončení války s Ruskem neposkytnou Ukrajině bezpečnostní záruky, to musí učinit Evropa. Zároveň uvedl, že ukrajinský prezident v pátek navštíví Bílý dům, aby podepsal dohodu o vzácných nerostech s USA, která bude obě země na dlouhou dobu úzce spojovat.