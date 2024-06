Lipavský: Pellegriniho návštěva možná přinese zklidnění do napjatějšího vztahu

Návštěva slovenského prezidenta Petera Pellegriniho v České republice bude důležitým momentem, který přinese zklidnění do možná trochu napjatějšího vztahu. Před odletem do Lucemburku to dnes novinářům řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Pellegrini do Prahy dorazí ve středu.

Pellegrini do Česka zamíří tradičně na první oficiální zahraniční návštěvu v prezidentském úřadu. Minulý týden se s ním v Bratislavě sešel právě Lipavský. Ve slovenské metropoli mimo jiné řekl, že vzájemné vztahy jsou nadstandardní a je třeba o ně dbát, vůle k tomu je podle něj na obou stranách. Česká vláda nicméně letos v březnu pozastavila mezivládní konzultace kvůli rozdílným názorům obou zemí na klíčová témata zahraniční politiky. Projevují se hlavně ve vztahu k Ukrajině, která se už déle než dva roky brání ruské vojenské invazi.

Prezident Pavel se před necelými dvěma týdny sešel v Praze se Zuzanou Čaputovou, dnes už bývalou slovenskou prezidentskou, s níž má podle svých slov vzácný názorový soulad. Uvedl tehdy, že s Pellegrinim bude situace možná odlišná, má ale vůli navázat na to nejlepší ve vztazích na prezidentské úrovni.