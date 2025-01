Lipavský věří, že dokumenty ze zahraničí pomohou k objasnění Masarykovy smrti

Policie znovu otevřela případ úmrtí někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Zemřel v noci na 10. března 1948, podle dobové verze spáchal sebevraždu. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, který je útvarem Policie ČR, má ale nyní podezření na vraždu. Důvodem jsou nově získané dokumenty z diplomatických archivů Francie, Spojených států amerických a Velké Británie.

Masarykovo tělo našli nad ránem 10. března pod okny jeho služebního bytu v Černínském paláci na Hradčanech. Co se během noci v bytě odehrálo, je tématem řady spekulací. Podle dobové oficiální verze spáchal Masaryk sebevraždu skokem z okna, ale například už vyšetřování z let 2001 až 2003 se přiklonilo k názoru, že Masaryk byl zavražděn. Masarykovou smrtí se během let zabývaly desítky odborníků a bylo vedeno několik vyšetřování. Žádné z nich nedokázalo zcela vyvrátit některou z verzí - sebevražda, vražda či nešťastná náhoda.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) věří tomu, že dokumenty pomohou k objasnění smrti Jana Masaryka. Zatímco například Francie poslala zejména kopie běžných diplomatických depeší, v amerických archiváliích se nalezla výpověď Masarykova komorníka Bohumila Příhody, jež se liší od výpovědi zapsané v tehdejším československém vyšetřovacím spisu. Z dokumentu vyplývá, že Masaryk měl před smrtí prudkou hádku s třemi muži. "Tohle pro vás neudělám. Podepíšu všechno, ale tohle ne. Udělám všechno, ale tohle se stane jen přes mou mrtvolu!" křičel údajně Jan Masaryk večer 9. března 1948. Kdo byla trojice mužů, na které údajně tehdejší šéf diplomacie křičel, záznam neuvádí. Lze také jen hádat, co odmítal podepsat.