Loni poklesl počet lidí, kteří byli v ČR nelegálně, uvedla cizinecká policie

Policisté loni zjistili 9461 lidí, kteří pobývali v Česku nelegálně. Oproti předchozímu roku je to o 4437 méně. Nejvíce se snížila tranzitní migrace. Při snaze dostat se přes ČR do dalších zemí Evropské unie zadržela policie 402 běženců. Meziročně je to pokles o 4322 lidí, tedy o zhruba 91 procent. Na webu to dnes uvedl mluvčí cizinecké policie Josef Urban. Nejčastěji podle mluvčího v Česku nezákonně pobývají Ukrajinci, Moldavané a Vietnamci. Tvořili dohromady téměř dvě třetiny ze všech zjištěných migrantů.