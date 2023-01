Magazín pro české školy v zahraničí (02)

V úvodu navštívíme školu nanečisto, tedy takovou školu, kde si budoucí prvňáčci mohou vyzkoušet, jaké to je třeba posadit se do lavice, nebo psát na tabuli. Vezmeme vás na mezi žáky, kteří si ve škole vyzkoušeli prezidentské volby. Další reportáž nás zavede do Krkonoš, konkrétně do Harrachova mezi mladé skokany na lyžích. A vyrazíme i na divadelní představení "O třech prasátkách".