Magazín pro české školy v zahraničí (03)

Ilustrační foto: Česká televize

V mateřské škole se děti připravuji k zápisům do škol, na základních školách zase vylepšují známky před pololetním vysvědčením. Podíváme se mezi ně. Vezmeme vás také do archeoparku na zajímavou výstavu starých her ze dřeva, kůže a kostí. Návštěvníci si tam mohli i vyzkoušet, jak si krátili čas před bojem vikingští válečníci nebo strážní na středověkých hradech. A zamíříme také do farmaparku plného známých i méně známých zvířat.